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Kar Paylarındaki Stopaj Oranı Yükseldi

Kar Paylarındaki Stopaj Oranı Yükseldi
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Cumhurbaşkanı kararı ile kar paylarındaki stopaj oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarıldı. Ayrıca, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarına yapılacak ödemelerden yüzde 1 vergi alınacak.

(ANKARA)- Kar paylarındaki stopaj oranını yüzde 10'dan yüzde 15'e yükselten Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararına göre, tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve gelir vergisinden muaf olanlara dağıtılan, kar paylarındaki stopaj oranı bugünden geçerli olmak üzere yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseltildi.

Resim Gazete'de yayımlanan bir diğer Cumhurbaşkanı Kararı ile de Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre aracı hizmet sağlayıcılarının ve elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının, mezkür kanun kapsamındaki faaliyetleri dolayısıyla hizmet sağlayıcılarına ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarına yaptıkları ödemelerden yüzde 1 vergi  alınmasına karar verildi.

Bu karar, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
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