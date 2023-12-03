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Kar olmayan kentte don etkili oluyor

3 Aralık 2023 17:41 Son Güncelleme: 17:42 Abone Ol

Ağrı'da sabah saatlerinde etkisini artıran soğuk hava nedeniyle kentin birçok yerinde don meydana geldi. Kış mevsimin en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı'da, bu yıl kar yağışının az olmasına rağmen kentte don yaşanıyor. Yerlerde buz tabakalarının oluştuğu kentte, bitkiler de buzla kaplandı. Kent merkezinin üzerini kaplayan sis bulutu nedeniyle trafikte görüş mesafesi düştü.