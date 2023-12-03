Üye Girişi
Haberler

Kar olmayan kentte don etkili oluyor

Son Güncelleme:
Abone Ol

Ağrı'da sabah saatlerinde etkisini artıran soğuk hava nedeniyle kentin birçok yerinde don meydana geldi. Kış mevsimin en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı'da, bu yıl kar yağışının az olmasına rağmen kentte don yaşanıyor. Yerlerde buz tabakalarının oluştuğu kentte, bitkiler de buzla kaplandı. Kent merkezinin üzerini kaplayan sis bulutu nedeniyle trafikte görüş mesafesi düştü.

Kar olmayan kentte don etkili oluyor

AĞRI - Ağrı'da sabah saatlerinde etkisini artıran soğuk hava nedeniyle kentin birçok yerinde don meydana geldi.

Kış mevsimin en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı'da, bu yıl kar yağışının az olmasına rağmen kentte don yaşanıyor. Yerlerde buz tabakalarının oluştuğu kentte, bitkiler de buzla kaplandı. Kent merkezinin üzerini kaplayan sis bulutu nedeniyle trafikte görüş mesafesi düştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ağrı Hava Durumu Doğa Trafik Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Çok Güzel Hareketler 2 YENİ BÖLÜM (157. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kirli Sepeti YENİ BÖLÜM (10. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Altın Kafes YENİ BÖLÜM (1. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Altın Kafes yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (3 ARALIK PAZAR) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 3 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman? Trabzonspor - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Mersin Akdeniz hangi parti? Mersin Akdeniz belediye başkanı hangi partiden belediye başkanı seçildi? Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı ne zaman? Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şükrü Sözen kimdir? Şükrü Sözen kaç yaşında, nereli? Şükrü Sözen hayatı ve biyografisi! Asgari ücrete bir zam mı yapılacak? Bu yıl asgari ücrete tek zam mı olacak, neden? Alina Boz hangi dizilerde oynadı? Alina Boz kimdir, hangi yapımlarda yer aldı? Ölümlü Dünya 2 çıktı mı? Ölümlü Dünya 2 yayınlandı mı, nerede çıktı? İDO vapur seferleri iptal mi edildi? 3 Aralık Hangi vapur seferleri iptal edildi, neden? İDO vapur seferleri! Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman 2023? Beşiktaş başkanlık seçimi hangi tarihte, ayın kaçında yapılacak? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 3 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title