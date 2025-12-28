Haberler

Kars'ta yoğun kar nedeniyle köyde mahsur kalan hasta ekiplerce kurtarıldı

Güncelleme:
Kars'ın Selim ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan Necla Çimendağ, İl Özel İdaresi ekiplerinin yolu açması sayesinde hastaneye ulaştırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kars'ın Selim ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kadın, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye yetiştirildi.

Aşağı Damlapınar köyünde rahatsızlanan Necla Çimendağ'ı kar ve tipi nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans, kardan yolu kapanan köye gidemedi.

Bunun üzerine bölgeye gelen İl Özel İdaresi ekipleri, yolu açarak sağlık ekiplerinin köye ulaşmasını sağladı.

Ekipler, kar ve tipi nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken ambulansa yol boyunca eşlik etti.

Sağlık ekiplerince evinden alınarak Selim Devlet Hastanesine kaldırılan hastanın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
