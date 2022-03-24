Kar nedeniyle ulaşıma kapatılan Ardahan-Şavşat kara yoluna çığ düştü - Haberler

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Kar nedeniyle ulaşıma kapatılan Ardahan-Şavşat kara yoluna çığ düştü

AA - Güncel
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Olumsuz hava koşulları nedeniyle dün ulaşıma kapatılan Ardahan-Şavşat kara yoluna çığ düştü.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle dün ulaşıma kapatılan Ardahan-Şavşat kara yoluna çığ düştü.

Kara yolunun 2 bin 470 rakımlı Sahara Geçidi mevkisinde çığ düşmesi sebebiyle Karayolları ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yoğun kar ve tipi yüzünden dünden beri ulaşıma kapalı olan yolun açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Ekipler, özellikle tipinin görüş mesafesini düşürmesi dolayısıyla çalışmalarını güçlükle yürütüyor.

Kar nedeniyle ulaşıma kapatılan Ardahan-Şavşat kara yoluna çığ düştü

Kar nedeniyle ulaşıma kapatılan Ardahan-Şavşat kara yoluna çığ düştü

Kar nedeniyle ulaşıma kapatılan Ardahan-Şavşat kara yoluna çığ düştü

AA / Güncel

Ardahan, kar, Güncel, Haberler

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