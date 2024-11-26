Giresun, Gümüşhane ve Artvin'de kar nedeniyle mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı.

Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Yavuzkemal beldesinde kar nedeniyle 7 kişi araçlarında mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye, Yavuzkemal Belediyesi ekipleri sevk edildi. İş makinesi yardımıyla yolu açan ekipler, araçların bulunduğu bölgeye ulaştı.

Ekiplerin çalışması sonucu 7 kişinin bulunduğu araçlar, güvenli yere ulaşmayı başardı.

Belde Belediye Başkanı Adem Önal, bölgede kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığını belirterek, ekiplerle yaşanan olumsuzluklara hızla müdahalede bulunduklarını söyledi.

Önal, turizm merkezi Kulakkaya Yaylası'na vatandaşların yağışın ardından ilgi gösterdiğini ifade ederek, bölgede yolların ulaşıma açık tutulması için yoğun mesai harcadıklarını kaydetti.

Öte yandan beldede üzerine ağaç devrilen bir ahırda da hasar meydana geldi.

Gümüşhane'de üç kişi kurtarıldı

Gümüşhane'de kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan üç kişi, 10 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Merkeze bağlı Yukarıyuvalı köyü muhtarı Hikmet ve eşi Yeter Akyıldız ile çoban Ömer Demir, bin küçükbaş hayvanla tipi ve yoğun kar nedeniyle yaylada mahsur kaldı.

Demir'in, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemesi üzerine, İl Özel İdaresi ekiplerince iş makineleriyle karla mücadele çalışması başlatıldı.

Yolun açılmasının ardından jandarma ve AFAD ekiplerinin ulaştığı Akyıldız çifti araçla, Demir de sürüsünün başında yaya olarak köye döndü.

Artvin'de baba oğul kurtarıldı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde kar nedeniyle yayla yolunda mahsur kalan baba oğul kurtarıldı.

İlçenin Çeltikdüzü köyünde yaşayan Mustafa (65) ve oğlu Nazım Küçük (40), küçükbaş hayvanlarının bulunduğu Kısmet Yaylası'na gitmek için dün yola çıktı.

Bir süre yürüyen baba oğul, aniden bastıran kar nedeniyle kulübeye sığındı.

Yolların kapanması nedeniyle kulübede kalan Mustafa ve Nazım Küçük, cep telefonuyla ulaştıkları jandarmadan yardım istedi.

İl Özel İdaresi ekiplerince 7 kilometrelik yolun açılmasının ardından baba oğula ulaşıldı.

Sağlık durumları iyi olan baba oğulun, kulübede ateş yakarak ısındıkları öğrenildi.