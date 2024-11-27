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Kar nedeniyle kapanan yollar hastaları tehlikeye attı

Kar nedeniyle kapanan yollar hastaları tehlikeye attı
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Artvin ve Bayburt'ta kar nedeniyle yolu kapanan köylerde yaşayan kanser ve KOAH hastalarına acil yardım ulaştırıldı. Ekiplerin çalışmalarıyla yollar açılarak hastalar hastanelere sevk edildi.

Artvin ile Bayburt'ta kar nedeniyle yolu kapanan köylerde yaşayan kanser ve KOAH hastasının yardımına ekipler koştu.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde yolu ulaşıma kapanan Hamurlu köyündeki kanser hastası 63 yaşındaki Sevgi Sarı'nın rahatsızlanması üzerine, yakınları durumu yetkililere bildirdi.

İl Özel İdaresi ekiplerince, ilçe merkezine 11 kilometre uzaktaki köyün yolu iş makineleriyle açıldı.

Sarı, yolun açılmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

Bayburt'un Demirözü ilçesinde de kar nedeniyle yolu kapanan Yakupabdal köyündeki bir KOAH hastasının rahatsızlanması üzerine durum, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

Ekipler, paletli ambulansla ulaştıkları köydeki hastayı Demirözü Devlet Hastanesine sevk etti.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel
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