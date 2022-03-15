Kar nedeniyle kapanan köy yollarını açma çalışmaları sürüyor - Haberler

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Kar nedeniyle kapanan köy yollarını açma çalışmaları sürüyor

AA - Bülent Mavzer - Güncel
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İş makinesinin lastiklerine zincir takılması İş makinesi operatörü Mehmet Sayılmış ile röportaj Yol açma çalışması IĞDIR - Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kesimlerde kar etkili oluyor.

İş makinesinin lastiklerine zincir takılması

İş makinesi operatörü Mehmet Sayılmış ile röportaj

Yol açma çalışması IĞDIR - Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kesimlerde kar etkili oluyor. İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için başlattıkları çalışmaları sürdürüyor.

Kar nedeniyle kapanan köy yollarını açma çalışmaları sürüyor

Kar nedeniyle kapanan köy yollarını açma çalışmaları sürüyor

Kar nedeniyle kapanan köy yollarını açma çalışmaları sürüyor

AA / Bülent Mavzer - Güncel

Doğu Anadolu Bölgesi, Röportaj, kar, Güncel, Haberler

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