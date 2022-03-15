Kar nedeniyle kapanan köy yollarını açma çalışmaları sürüyor
AA - Bülent Mavzer - Güncel
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İş makinesinin lastiklerine zincir takılması İş makinesi operatörü Mehmet Sayılmış ile röportaj Yol açma çalışması IĞDIR - Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kesimlerde kar etkili oluyor.
İş makinesinin lastiklerine zincir takılması
İş makinesi operatörü Mehmet Sayılmış ile röportaj
Yol açma çalışması IĞDIR - Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kesimlerde kar etkili oluyor. İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için başlattıkları çalışmaları sürdürüyor.