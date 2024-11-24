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Kar nedeniyle Gümüşhane-Erzincan kara yolunda 600 kişi mahsur kaldı

Kar nedeniyle Gümüşhane-Erzincan kara yolunda 600 kişi mahsur kaldı
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Gümüşhane-Erzincan kara yolunda başlayan kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 600 kişi, Kelkit ilçesinde çeşitli kurumlarda misafir ediliyor. Yolun açılması için çalışmalar devam etmekte.

Kar nedeniyle Gümüşhane- Erzincan kara yolunda mahsur kalan 600 kişi, Kelkit ilçesinde misafir ediliyor.

Gümüşhane- Erzincan kara yolunda öğle saatlerinde başlayan kar, rüzgarın etkisiyle tipiye dönüştü. Yoğun tipi nedeniyle Gümüşhane- Erzincan kara yolu araç geçişlerine kapatıldı. Kara yolunda mahsur kalanlar Kelkit ilçesinde çeşitli kurumlarda misafir ediliyor.

Gümüşhane Vali Aydın Baruş, AA muhabirine, ???????Gümüşhane ile Erzincan kara yolunun Kelkit-Erzincan arasında bulunan Pöske Dağı mevkisinde saat 16.00 civarında yoğunlaşan kar yağışı nedeniyle kara yolunun iki yönlü araç trafiğine kapatıldığını söyledi.

Baruş, araç trafiğine kapatılan yolda mahsur kalan 600 kişinin, Kelkit ilçesindeki otel, yurt, öğretmenevi, cami ve mescitlere yerleştirildiğini belirterek, "İlçe merkezinde misafir edilen vatandaşlarımızın barınma ve gıda ihtiyaçları Kelkit Kaymakamlığımızca karşılanmaktadır." ifadesini kullandı.

Vali Baruş, Erzincan-Kelkit kara yolu Yeniyol Jandarma kara yolu mevkisinde 6 tır ile 3 sivil araçta bulunan 15 kişinin karakol binasında misafir edildiği bilgisini paylaştı.

Baruş, "Karayolları ekiplerince Kelkit-Erzincan kara yolunu trafiğe açma çalışmaları devam etmekte olup, yolun güvenli hale getirilmesinden sonra araçlara yola çıkma izni verilecektir." dedi.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
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