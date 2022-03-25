Kar nedeniyle 64 köy yolu kapandı

HAKKARİ (AA) - Evin karla kaplanması

Evde yaşayan vatandaşların zor anları Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 176 yerleşim yerinin yolu kapandı

BİTLİS - İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili olan kar nedeniyle 64 köy yolunun kapandığını söyledi.

Kurtkan, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kapanan yolları kısa sürede ulaşıma açacaklarını belirtti.

Belediye ekipleri de kent merkezindeki cadde ve sokaklarda kar temizleme ve yol genişletme çalışmasını sürdürüyor.