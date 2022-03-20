Kar nedeniyle 27 yerleşim biriminin yolu kapandı
AA - Ekrem Payan - Güncel
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Karla kaplı yolların iş makineleri ile açılması ŞIRNAK - Şırnak merkez ile Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kar yağışından dolayı 27 ulaşım biriminin yolu kapandı.
BEYTÜŞŞEBAP, ŞIRNAK (AA) - Karla kaplı yolların iş makineleri ile açılması ŞIRNAK - Şırnak merkez ile Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kar yağışından dolayı 27 ulaşım biriminin yolu kapandı. Ekipler yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.