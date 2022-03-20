Kar nedeniyle 27 yerleşim biriminin yolu kapandı

BEYTÜŞŞEBAP, ŞIRNAK (AA) - Karla kaplı yolların iş makineleri ile açılması ŞIRNAK - Şırnak merkez ile Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kar yağışından dolayı 27 ulaşım biriminin yolu kapandı. Ekipler yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.