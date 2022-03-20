Kar nedeniyle 27 yerleşim biriminin yolu kapandı - Haberler

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Kar nedeniyle 27 yerleşim biriminin yolu kapandı

AA - Ekrem Payan - Güncel
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Karla kaplı yolların iş makineleri ile açılması ŞIRNAK - Şırnak merkez ile Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kar yağışından dolayı 27 ulaşım biriminin yolu kapandı.

BEYTÜŞŞEBAP, ŞIRNAK (AA) - Karla kaplı yolların iş makineleri ile açılması ŞIRNAK - Şırnak merkez ile Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kar yağışından dolayı 27 ulaşım biriminin yolu kapandı. Ekipler yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar nedeniyle 27 yerleşim biriminin yolu kapandı

Kar nedeniyle 27 yerleşim biriminin yolu kapandı

Kar nedeniyle 27 yerleşim biriminin yolu kapandı

AA / Ekrem Payan - Güncel

Beytüşşebap, Uludere, Şırnak, kar, Güncel, Haberler

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