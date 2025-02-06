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Kar nedeniyle 136 köy yolu ulaşıma kapandı

Kar nedeniyle 136 köy yolu ulaşıma kapandı
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Bartın, Düzce ve Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı sonucu 136 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Bartın'da kar kalınlığı yer yer 80 santimetreyi bulurken, Düzce ve Zonguldak'ta da yollar kapandı. Ekipler, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bartın, Düzce ve Zonguldak'ta kar nedeniyle 136 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Bartın'da dün başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı sonucu kar kalınlığı yüksek kesimlerde 80, kent merkezinde ise 20 santimetreye ulaştı.

Kar yağışı nedeniyle merkez ilçede 18, Ulus'ta 21, Amasra'da 10 ve Kurucaşile ilçesinde 11 olmak üzere il genelinde 60 köye ulaşım sağlanamıyor.

Yağış nedeniyle sürücüler zaman zaman trafikte zor anlar yaşarken kara yolları ekipleri, Bartın-Amasra, Bartın-Karabük ve Zonguldak kara yolunda kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Belediye ekipleri de kent merkezindeki yollarda ve kaldırımlarda temizlik çalışması yapıyor.

Düzce'de de etkisini artıran kar yağışı nedeniyle merkezde 2, Yığılca ilçesinde 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sorumluluk sahasında 20 iş makinesi ve 45 personelle karla mücadele çalışması yürüten İl Özel İdaresi ekiplerinin, kapalı köy yollarını açma çalışması sürüyor.

Kentte dün başlayan yağışın ardından kar kalınlığı yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaştı.

Zonguldak'ta ise kar nedeniyle merkezde 15, Kozlu'da 15, Alaplı'da 1, Çaycuma'da 3, Karadeniz Ereğli'de 28 ve Gökçebey'de 4 olmak üzere 66 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin, köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
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