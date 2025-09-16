Haberler

Kar Maskesiyle Kuyumcu Soymaya Çalışan İki Sanığa Ceza

Kayseri'de kuyumcu soygunu girişiminde bulunan iki sanıktan biri 5 yıl, diğeri ise 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olay, kar maskesi takarak kuyumcuya silah doğrultarak gerçekleştirilmeye çalışıldı.

Kayseri'de kar maskesiyle kuyumcuyu soymaya çalıştıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 2 sanıktan biri 5 yıl, diğeri 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar O.Ç. ve H.D. ile avukatları hazır bulundu. Müşteki O.Ö. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşma savcısı, önceki celse verdiği mütalaasını yineleyerek, sanıkların "yağmaya teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanıklardan O.Ç. savunmasında, suçu kendisine yakıştıramadığını ve pişman olduğunu ifade etti.

H.D. ise olay nedeniyle pişman olduğunu belirterek, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Sanık O.Ç'ye "yağmaya teşebbüs" suçundan 5 yıl hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmeden mahkeme heyeti, H.D'ye ise "yardım etme" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tahliyesine karar verdi.

Olay

Merkez Kocasinan ilçesi Barış Manço Caddesi'nde 15 Mayıs'ta, girdiği kuyumcuda silahı doğrultup altınların çantaya doldurulmasını isteyen kar maskeli O.Ç, iş yeri sahibi O.Ö. çekmeceyi açınca panikleyerek kaçmıştı.

Ekiplerce yakalanan O.Ç. ile arkadaşı H.D. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel
