Kar Maskeli Şüpheli, Genç Genci Yaraladı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde kar maskeli bir şüpheli, 16 yaşındaki Ayhan Akrancı'yı kesici aletle başından yaralayıp kaçtı. Olay sonrası polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde kar maskeli bir şüpheli, Ayhan Akrancı'yı (16) kesici aletle başından yaralayıp, kaçtı. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Zafer Mahallesi Pınarbaşı Mesire Alanı'nda meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kar maskeli şüpheli, Ayhan Akrancı'yı kesici aletle başından yaralayıp, kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Akrancı, ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Akrancı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Mert CONA/AYDIN, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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