Kar maskeli saldırıda 3 kişiyi tüfekle yaralayan zanlılar adliyede

SAMSUN - Samsun'da kar maskeli saldırıda tüfekle 3 kişinin yaralanması olayının şüphelileri adliyeye sevk edildi.

Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde 2 Temmuz günü meydana gelen olayda kar maskeli kişiler tüfekle Uğur Başkan'ı sol ayak bileğinden, Özge Öztürk'ü bel ve sırtından, Ahmet Çırak'ı da sol kalça ve belinden yaraladı. Olaydan sonra geniş çaplı inceleme başlatan Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri 3 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan Emirhan K., Batuhan P. ve Gürkan Celal Ç., Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Samsun Adliyesine çıkarıldı.