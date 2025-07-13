Kar Maskeli Şahıs 16 Yaşındaki Genci Yaraladı

Kar Maskeli Şahıs 16 Yaşındaki Genci Yaraladı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde kar maskeli bir kişi, 16 yaşındaki Ayhan Akrancı'yı başından kesici aletle yaraladı. Olayın ardından şüpheliyi yakalamak için polis çalışma başlattı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde kar maskeli kişi, Ayhan Akrancı'yı (16) kesici aletle başından yaralayıp, kaçtı. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Zafer Mahallesi Pınarbaşı Mesire Alanı'nda meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kar maskeli kişi, Ayhan Akrancı'yı kesici aletle başından yaralayıp, kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Akrancı, ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Akrancı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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