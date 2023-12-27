Kar manzaralarından çeşitli görüntüler
Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin Tonghua kentindeki Longwanqun Ulusal Orman Parkı kar örtüsüne bürünerek tabloları aratmayan bir masal diyarına dönüştü. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tonghua'dan bildiriyor. (XHTV)
Kar manzaralarından çeşitli görüntüler
Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin Tonghua kentindeki Longwanqun Ulusal Orman Parkı kar örtüsüne bürünerek tabloları aratmayan bir masal diyarına dönüştü.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tonghua'dan bildiriyor.(XHTV)