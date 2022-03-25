Kar kütleleri arabaların üzerine düştü
AA - Hüseyin Demirci - Güncel
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Kar kütlelerinin düştüğü yol Vatandaşların araçlarını kar yığınlarından temizlemesi Çatılardaki karları temizleyen vatandaşlar Kar küreyen vatandaşlar Belediye araçlarının kar taşıması Kar kütlelerinin düştüğü yol Tipide yolda giden otomobiller KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Ortaokul...
KARS (AA) - Kar kütlelerinin düştüğü yol
Vatandaşların araçlarını kar yığınlarından temizlemesi
Çatılardaki karları temizleyen vatandaşlar
Kar küreyen vatandaşlar
Belediye araçlarının kar taşıması
Kar kütlelerinin düştüğü yol
Tipide yolda giden otomobiller KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Ortaokul caddesinde 4 katlı bir binanın çatısındaki kar kütlelerinin park halindeki iki aracın üzerine düşmesi sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi.