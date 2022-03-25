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Kar kütleleri arabaların üzerine düştü

AA - Hüseyin Demirci - Güncel
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Kar kütlelerinin düştüğü yol Vatandaşların araçlarını kar yığınlarından temizlemesi Çatılardaki karları temizleyen vatandaşlar Kar küreyen vatandaşlar Belediye araçlarının kar taşıması Kar kütlelerinin düştüğü yol Tipide yolda giden otomobiller KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Ortaokul...

KARS (AA) - Kar kütlelerinin düştüğü yol

Vatandaşların araçlarını kar yığınlarından temizlemesi

Çatılardaki karları temizleyen vatandaşlar

Kar küreyen vatandaşlar

Belediye araçlarının kar taşıması

Kar kütlelerinin düştüğü yol

Tipide yolda giden otomobiller KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Ortaokul caddesinde 4 katlı bir binanın çatısındaki kar kütlelerinin park halindeki iki aracın üzerine düşmesi sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Kar kütleleri arabaların üzerine düştü

Kar kütleleri arabaların üzerine düştü

Kar kütleleri arabaların üzerine düştü

AA / Hüseyin Demirci - Güncel

Kars, kar, Güncel, Haberler

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