Kar kaplanları ilkbaharda insan boyunu aşan karla mücadele ediyor

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de İl Özel İdaresi ekipleri, ilkbahar mevsiminde kar kalınlığının yer yer 5 metreye ulaştığı bölgelerde kapanan yolları ulaşıma açmak için gece gündüz çalışıyor.

Çetin kış koşullarının hüküm sürdüğü Bingöl'de, karla mücadele çalışmaları ilkbaharda da hız kesmiyor.

Kış mevsimi boyunca yolları açık tutmak için çalışan İl Özel İdaresine bağlı 105 personelin, 52 iş makinesiyle mesaisi mart ayında da sürüyor.

Zaman zaman insan boyunu aşan karla mücadele eden ekipleri hastaların hastaneye, öğrencilerin okullarına ulaşmasını sağlarken, ulaşıma bağlı mağduriyetleri de önlüyor.

Ekipler 5 ay içerisinde 31 bin kilometreyi aşkın yol katederek, geçit vermez yolları ulaşıma açtı.

"20 bin çağrı aldık"

Kardan en fazla etkilenen merkeze bağlı 2 bin rakımlı Ortaçanak köyünde de ekipler yer yer kar kalınlığının 5 metreye ulaştığı bölgede zorlu bir mücadele yürütüyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Bünyamin Agitoğlu, AA muhabirine, bu yıl kentte kar yağışının çok yoğun olduğunu söyledi.

Nisan ayına yaklaşılmasına rağmen karla mücadele çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Agitoğlu, sorumluluk alanlarında 3 bin 367 kilometrelik yolun bulunduğunu belirtti.

Agitoğlu, kimi zaman bir köy yolunu 10 kez açtıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Her kar yağışının ardında yol açma çalışmalarına devam ettik. Ekiplerimiz ve operatörlerimiz, onlara destek sağlayan servis şoförlerimiz, tankerle yakıt getiren, aynı zamanda arızalanan araçlarımız tamir eden personelimiz, hepsi hiç durmadan gece, gündüz çalışmalarını sürdürdü. Amacımız ramazan ayı gelmeden kapalı yollar açmak. Bu süre zarfında ortalama 20 bin çağrı aldık. Hepsine dönüş yapmaya çalıştık. Ekipler yaklaşık 5 ayda 31 bin kilometreden fazla yol katetti. Mesai kavramı gözetmeksizin çalışan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum."

"Çağrılara yetişmek için 2 telefon kullanıyorduk"

Ekip sorumlusu Şeref Günerigök, 5 aydır karla mücadele çalışmalarını sürdüklerini ifade ederek, büyük zorluklar yaşadıklarını belirtti.

"Bu zorluklara rağmen Sayın Valimiz, İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz, genel sekreter yardımcıları ve diğer çalışanlarımızın gayretleriyle bu çalışmaları yaptık. Çağrılara yetişmek için 2 telefon kullanıyorduk." diyen Günerigök, çok çağrı aldıklarını dile getirdi.

Günerigök, "Bütün zorluklara rağmen devletimiz gereğini yaptı. Hiçbir vatandaşımızı zor durumda bırakmadı." dedi.

"15 yıldır böyle bir kar görmedim"

30 yıldır dozer operatörlüğü yapan Sıddık Aslangıray da kimi zaman tipi nedeniyle kendilerinin de yolda kaldığını anlatarak, "15 yıldır böyle kar görmedim. Kar yüksekliği bazı yerlerde 5 metreyi buluyor. Çok yoğun kar olan Ortaçanak bölgesindeyiz. 26 kilometrelik bir yol. En çetin yolumuz bu. Geç saatlere kadar köylerde bizi bekleyen hastalar ve besicilere yardımcı olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Vatandaşlardan Alaattin Koca da ekiplere teşekkür ederek, "Allah devletimizden razı olsun. Yollarımızı açmak için büyük emek harcıyorlar." ifadelerini kullandı.