"Kar Kaplanları" bahar ayında kar temizliğinde

AĞRI - Ağrı'da, bahar ayında karla kaplı olan yollar "Kar Kaplanları" ile ulaşıma açılıyor.

Kış mevsiminin en belirgin hissedildiği illerin başında gelen Ağrı'da, kış aylarında etkili olan kar nedeniyle ulaşıma açılamayan yüksek kesimdeki bölgelerin ulaşıma açılması için "Kar Kaplanları" bahar ayında seferber oldu. İl Özel İdaresine Bağlı ekipler,

kar kalınlığının metrelerce yüksekliğe ulaştığı Kovancık mezrasında bulunan Subaşı yaylası ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Saatler süren zorlu çalışmanın ardından yollar yeniden ulaşıma açıldı.