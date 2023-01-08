Kar için 2 bin rakımlı zirveye çıktılar Güncel Haberler - Kar için 2 bin rakımlı zirveye çıktılar Karabük'te kar keyfi yaşamak isteyenler, hafta sonunda 2 bin rakımlı yükseklikte yer alan Keltepe kayak merkezinde aldı. - Kar için 2 bin rakımlı zirveye çıktılar KARABÜK - Karabük'te kar keyfi yaşamak isteyenler, hafta sonunda 2 bin rakımlı yükseklikte yer alan Keltepe kayak merkezinde aldı. Kent merkezinde kar yağışına hasret kalan vatandaşlar, hafta sonunda soluğu 2 bin rakımlı Keltepe Kayak merkezinde aldı. Kar yağışının az olmasına rağmen çocuklar kızakları ile kayarak hafta sonunun tadını yaşarken, bazı vatandaşlar ise doğanın eşsiz manzarası karşısında piknik yapmanın keyfini yaşadı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Karabük Güncel Haberler

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