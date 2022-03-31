Kars'ta kar altındaki menderesler büyülüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kars'ta kar altındaki menderesler büyülüyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Allah-u Ekber Dağları'ndan doğan ve Hazar Denizi'ne dökülen Kars Çayı'nın kar altındaki menderesleri görenleri mest ediyor.

KARS (İHA) - Allah-u Ekber Dağları'ndan doğan ve Hazar Denizi'ne dökülen Kars Çayı'nın kar altındaki menderesleri görenleri mest ediyor.

Merkez Çerme köyü mevkiinde Kars Çayı'nın oluşturduğu menderesler ve etrafındaki ikiz dağların karlar altında adeta beyaz gelinlik giymesi, mart ayının sonunda kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Kars Çayı menderesleri, ikiz dağlar, Çerme Değirmeni ve kavak ağaçlarının beyazla birleşmesi havadan görüntülendi.

Mendereslerin kartpostallık görüntüler oluşturduğunu ifade eden Adem Alp, "Kars'ta bugün itibarıyla sıcak bir hava var. Kars Çayı ve menderesleri su kanalları da artık erimeye başladı. Coşkun bir su akışı var. Çok güzel bir görüntüsü var. Kars'a baharın geldiğinin bir göstergesi oldu bu görüntüler" dedi.

(Işık Çapanoğlu-İHA)

Kars'ta kar altındaki menderesler büyülüyor

Kars'ta kar altındaki menderesler büyülüyor

Kars'ta kar altındaki menderesler büyülüyor

Kars'ta kar altındaki menderesler büyülüyor

Kars'ta kar altındaki menderesler büyülüyor

Kars'ta kar altındaki menderesler büyülüyor

Kars'ta kar altındaki menderesler büyülüyor

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title