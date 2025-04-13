Kar Altında Ters Lalelerle Kartpostallık Manzaralar

Kar altında kalan ters laleler kartpostallık görüntü oluşturdu

BİTLİS - Bitlis'in dağlarında baharın habercisi olarak bilinen ve halk arasında "Ağlayan Gelin" olarak adlandırılan ters laleler, karla kaplı doğada eşsiz manzaralar oluşturdu.

Baharın gelişiyle açmaya başlayan kırmızı ters laleler, nisan ortasında etkili olan kar yağışıyla birlikte adeta kartpostallık görüntüler sundu. Karlı dağlarda beyaz örtüye inat zarifçe boy veren ters laleler, doğa tutkunlarının ve fotoğrafçıların ilgisini çekti. Soğuk havaya ve kar yağışına rağmen Bitlis-Mutki yolu üzerindeki Karçınbaşı mevkiinde bulunan dağa çıkan doğa fotoğrafçıları, nadir bulunan bu eşsiz görüntüleri arşivlerine katmak için deklanşöre bastı. Bitlis'in özellikle yüksek rakımında görülen ters laleler, hem doğal güzellikleri hem de sembolik anlamlarıyla bölge halkı için büyük önem taşıyor. Yalnızca birkaç hafta canlı kalabilen bu nadide çiçekler, hem bölge halkının hem de turistlerin ilgisini çekiyor.