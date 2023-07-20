Kapüşonlu hırsız yakalandı, çalınan motosiklet sahibine teslim edildi

Adana'da yüzünü kapüşon ve cerrahi maskeyle gizleyen bir hırsız, park halindeki motosikleti çalarak kaçtı. Ancak polis ekipleri tarafından yakalanan hırsız, çalınan motosikleti sahibine teslim etti.