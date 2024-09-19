Kaptan Öztürk Kürelioğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kastamonu'nun Cide ilçesinde batan teknede hayatını kaybeden kaptan Öztürk Kürelioğlu, cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi. Cenazeye yakınlarının yanı sıra eski bakanlar da katıldı.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde batan teknede hayatını kaybeden kaptan Öztürk Kürelioğlu, son yolculuğuna uğurlandı.
Kürelioğlu'nun cenazesi, otopsinin ardından Kuzeykent Merkez Camisi'ne getirildi.
Burada ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kürelioğlu'nun cenazesi, Gümüşlüce Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Cenazeye Kürelioğlu'nun yakınlarının yanı sıra eski bakanlardan Murat Başesgioğlu ve vatandaşlar katıldı.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde Gideros Koyu'nun 2 mil açığında 11 Ağustos'ta gezintiye çıkan 6 kişinin bulunduğu 5 metrelik "Maviş" isimli fiber tekne batmış, teknedeki 3 kişi kurtarılmış, 2 kişinin sudan cesedi çıkarılmıştı. Kürelioğlu'nun cesedi ise Sinop Akliman açıklarında 28 Ağustos'ta bulunmuştu.