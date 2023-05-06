KAPORTACIDA ÇIKAN YANGIN 3 İŞ YERİNE DAHA SIÇRADI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, oto boya ve kaporta dükkanında çıkan yangın, 3 iş yerine daha sıçradı. Tamir için getirilen bir otomobilde hasar oluşurken, 2 minibüs ise kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi'de faaliyet gösteren, oto boya ve kaporta dükkanında çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, çalışanlar tahliye edildi. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın 3 kaporta dükkanına daha sıçradı. O sırada iş yerinin önünde park halinde olan bir otomobil, çevredekiler tarafından uzaklaştırıldı. Yangın çıkan iş yerine tamir için getirilen bir otomobilde hasar oluştu, 2 minibüs ise kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerince bir saatte kontrol altına alınan yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)