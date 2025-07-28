Kaplumbağalar Alevlerin Arasından Kurtarıldı

Kaplumbağalar Alevlerin Arasından Kurtarıldı
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İzmir'in Bornova ilçesindeki orman yangınında, alevlerin arasında kalan 2 kaplumbağa vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Yangın söndürme çalışmaları sırasında kaplumbağalardan biri kaydedildi.

KAPLUMBAĞALAR ALEVLERİN ARASINDAN KURTARILDI

İzmir'in Bornova ilçesindeki orman yangınında alevlerin arasında kalan 2 kaplumbağa vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kaplumbağalardan birine bir vatandaş su içirdi. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Kaplumbağalardan birini kurtaran Hakkı Han (18), "İşteydim, yangını duyunca çıkıp, geldim. Söndürme çalışmalarına yardım ederken kaplumbağayı görüp kurtardım. Ateşin içindeydi kürekle alıp çıkardım" dedi.

Öte yandan, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait hava ve kara araçlarının söndürme çalışmalarına İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) da destek veriyor.

Tolga TAHÇI/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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