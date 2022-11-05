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Kaplıcada odadaki esrarı 'Akça' buldu

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Kaplıcada odadaki esrarı 'Akça' buldu

ESKİŞEHİR'de, jandarmanın narkotik köpeği 'Akça' ile arama yaptığı kaplıca odasında 665 gram esrar ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de, jandarmanın narkotik köpeği 'Akça' ile arama yaptığı kaplıca odasında 665 gram esrar ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Mihalgazi İlçe Jandarma ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sakarıılıca Mahallesi'ndeki kaplıcada, F.U.'nun kaldığı odada esrar bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma narkotik köpeği 'Akça'nın da kullandığı aramada, 665 gram esrar ile 35 bin TL ele geçirildi. Gözaltına alınan F.U. hakkında adli işlem başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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