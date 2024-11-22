Kaplan Pençesi Tatbikatı-24/2 Aksaz ve Akdeniz'de Gerçekleştirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Kaplan Pençesi Tatbikatı-24/2'nin Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'ne ait birliklerin katılımıyla Aksaz ve Akdeniz'de gerçekleştirildiğini açıkladı. Tatbikatta, hava sahası kontrol yöntemleri ve koordinasyon usullerinin geliştirilmesi amaçlandı.
Milli Savunma Bakanlığı, Kaplan Pençesi Tatbikatı-24/2'nin Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarına bağlı birliklere ait 2 gemi, 15 uçak, 2 İHA ve 9 adet nokta hava savunma silah sisteminin katılımıyla Aksaz üzeri ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında fiili uçuşlu ve atışlı olarak icra edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, tatbikatta, muhtemel bir müşterek harekatta, hava sahası kontrol yöntemleriyle koordinasyon usullerini deneyerek geliştirmenin amaçlandığı belirtildi.
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