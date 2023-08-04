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Kapkaççılara çantasını kaptırmadı, sürüklenirken ayağı ezildi

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Tekirdağ Çorlu'da genç kadın, arabayla yanına yaklaşan kapkaççı şahısların çantasını kapıp kaçmasına taviz vermedi. Şahıslara direndiği sırada sürüklenen kadının ayağını otomobil ezdi. Olay, Cemaliye Mahallesi Fidanlık Sokak mevkiinde meydana geldi.

- Kapkaççılara çantasını kaptırmadı, sürüklenirken ayağı ezildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da genç kadın, arabayla yanına yaklaşan kapkaççı şahısların çantasını kapıp kaçmasına taviz vermedi. Şahıslara direndiği sırada sürüklenen kadının ayağını otomobil ezdi.

Olay, Cemaliye Mahallesi Fidanlık Sokak mevkiinde meydana geldi. Sağlık ocağından çıkan M.E.'nin, yolda yürüdüğü sırada yanına bir otomobil yaklaştı. Araçtaki bir şahıs, genç kadının çantasını kapıp kaçmak istedi. Dikkati sayesinde çantasına sımsıkı sarılarak kapkaççı şahsa direnen M.E. otomobil seyrederken kısa mesafe sürüklendi. Kapkaççı şahıslar hedefine ulaşamayınca otomobille kaçarak bölgeden uzaklaştı.

Otomobilin ayağını ezdiği yaralı genç kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kapkaççı saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - Güncel

Tekirdağ Çorlu Güncel Haberler

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