KAPKAÇ ŞÜPHELİLERİ, 30 FARKLI KAMERA GÖRÜNTÜSÜYLE TESPİT EDİLİP YAKALANDI - Haberler

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KAPKAÇ ŞÜPHELİLERİ, 30 FARKLI KAMERA GÖRÜNTÜSÜYLE TESPİT EDİLİP YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde farklı tarihlerde kapkaç yoluyla telefon hırsızlığı yapan 3 şüpheli, 30 farklı kamera görüntüsünden tespit edilerek, düzenlenen operasyonla ekipler tarafından gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde farklı tarihlerde kapkaç yoluyla telefon hırsızlığı yapan 3 şüpheli, 30 farklı kamera görüntüsünden tespit edilerek, düzenlenen operasyonla ekipler tarafından gözaltına alındı.

Yenişehir ilçesinde farklı tarihlerde kapkaç yoluyla telefon hırsızlığı ihbarı üzerine emniyet ekipleri, çalışma başlattı. İhbarların olduğu bölgede inceleme yapan ekipler, 30 farklı iş yeri ve Kent Güvenlik Sistemleri Yönetimi (KGSY) kamerasını izledi. Telefonları çalınan mağdurların bildirdikleri eşkaller üzerinden, 3 şüphelinin kimliği tespit edildi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

KAPKAÇ ŞÜPHELİLERİ, 30 FARKLI KAMERA GÖRÜNTÜSÜYLE TESPİT EDİLİP YAKALANDI

KAPKAÇ ŞÜPHELİLERİ, 30 FARKLI KAMERA GÖRÜNTÜSÜYLE TESPİT EDİLİP YAKALANDI

KAPKAÇ ŞÜPHELİLERİ, 30 FARKLI KAMERA GÖRÜNTÜSÜYLE TESPİT EDİLİP YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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