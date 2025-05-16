Kapkaç Çetesi Tutuklandı

Kapkaç Çetesi Tutuklandı
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Kadıköy ve Pendik'te cep telefonlarını kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen 3 şüpheli, yakalanarak tutuklandı. Şüphelilerin geçmişteki suç kayıtları da dikkat çekti.

Kadıköy ve Pendik'te, bazı kişilerin cep telefonlarını "kapkaç" yöntemiyle çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kadıköy'de M.E.B'nin sokakta beklediği sırada kapkaç yöntemiyle elindeki cep telefonunun alınması, ardından Pendik'teki bir iş yerinden 3 telefonun çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, şüphelilerin M.E.E. Y.Ç. ve B.A. olduklarını belirledi.

Şüpheliler, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çaldıkları telefonlarla yakalandı. Emniyete götürülen şüphelilerden M.E.E'nin 1, Y.Ç'nin 4, B.A'nın ise 4 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İş yerindeki hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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