Kapısına kadar gelen Tilki'yi elleriyle besledi

Kapısına kadar gelen Tilki'yi elleriyle besledi

ARDAHAN - Ardahan'ın Damal ilçesine bağlı Mustafa Kemal mahallesinde evlerinin bahçesine gelen tilkiyi vatandaşlar elleriyle besledi.

Soğuk havada yiyecek arayan tilki, Damal ilçe merkezine kadar geldi. Bir vatandaşın evinin önüne kadar gelen tilkiyi ekmekle besledi. Kendine verilen ekmeği alan tilki karla kaplı alanda ilerleyerek gözden kayboldu.

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde tilkinin beslemesi tebessüm ettirdi.