Kapısı Açık Seyreden Araca 993 Lira Ceza
Adana'da, arka koltuğunda motosiklet taşıyan bir otomobilin kapısı açık halde seyretmesi nedeniyle sürücüye 993 lira para cezası verildi.
Adana'da, otomobilin arka koltuğuna yüklediği motosikletin yarısının dışarda kalması sebebiyle aracın kapısı açık halde seyreden sürücüye para cezası verildi.
Merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda arka koltuğunda motosiklet yüklü olan ve kapısı açık seyrederek trafiği tehlikeye düşüren 01 LY 390 plakalı otomobili gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, aracın sürücüsüne ulaşarak, "trafiğin güvenliğini düzenleyen diğer hususlara uymadığı" gerekçesiyle 993 lira para cezası uyguladı.
Aracın, arka koltuğunda yüklü motosikletle kapısı açık şekilde seyretmesi bir diğer araçtan cep telefonuyla kayda alındı.