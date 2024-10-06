Kapısı Açık Araçla Seyahate 32 Bin TL Ceza
Kayseri'de kapısı açık otomobiliyle seyreden bir sürücü, trafik denetleme ekipleri tarafından tespit edilerek 32 bin 177 TL ceza aldı. Araç otoparka çekildi.
KAYSERİ'de kapısı açık otomobili ile seyreden sürücüye 32 bin 177 TL ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kapısı açık otomobili ile seyreden sürücünün görüntüleri sonrası harekete geçti. Sürücü, tespit edilerek yakalandı. Sürücüye ilgili maddelerden toplam 32 bin 177 TL idari para cezası uygulanarak, araç otoparka çekildi.