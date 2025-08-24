Kapıkule ve Pazarkule Sınır Kapılarında Uyuşturucu Operasyonu: 69 Kilo Ele Geçirildi

Kapıkule ve Pazarkule sınır kapılarında düzenlenen operasyonlarda 69 kilo 872 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri farklı tarihlerde operasyon gerçekleştirdi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan aramalarda 40 paket halinde 46 kilo 674 gram uyuşturucu ve 1 paket halinde 320 gram uyuşturucu madde bulundu. Pazarkule Sınır Kapısı'nda ise elektrikli bir araç içerisine gizlenmiş 43 paket halinde 22 kilo 878 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Açıklamada İl Emniyet Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelleri tebrik edildi.