Kapıkule ve Hamzebeyli Sınır Kapılarında Uyuşturucu Operasyonu: 26 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kapıkule ve Hamzebeyli sınır kapılarında düzenlenen operasyonlarda 26 kilo 868 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Kapıkule ve Hamzebeyli sınır kapılarında uyuşturucu operasyonları düzenlendi.

Kapıkule'de şüphe ve risk analizi kapsamında bir otomobili x-ray taramasına sevk edildi. Taramada yoğunluk tespit edilen bölgede dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada otomobilin altına sonradan monte edilen 3 farklı tüp belirlendi. Kesilen tüplerin içerisinde paketlenmiş şekilde 21 kilogram esrar ele geçirildi.

Bir diğer operasyonda ise x-ray taramasına sevk edilen tırın kabininde 3 kilo 774 gram esrar bulundu.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda da saha devriyesi sırasında bir tırın altına atılmış şekilde 2 kilo 94 gram kokain ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.