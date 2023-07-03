Kapıkule Sınır Kapısında Skunk Ele Geçirildi
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Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda durdurulan TIR'da yapılan aramada, 1 kilo 176 gram skunk ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda TIR şoförü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki uygulama noktasında şüpheli bir TIR'ı durdurdu. TIR'da yapılan aramada 1 kilo 176 gram skunk ele geçirildi. TIR şoförü, gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel