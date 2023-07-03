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Kapıkule Sınır Kapısında Skunk Ele Geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısında Skunk Ele Geçirildi

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Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda durdurulan TIR'da yapılan aramada, 1 kilo 176 gram skunk ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda TIR şoförü gözaltına alındı.

-EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda durdurulan TIR'da yapılan aramada, 1 kilo 176 gram skunk ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki uygulama noktasında şüpheli bir TIR'ı durdurdu. TIR'da yapılan aramada 1 kilo 176 gram skunk ele geçirildi. TIR şoförü, gözaltına alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

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