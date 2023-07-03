Kapıkule Sınır Kapısında Skunk Ele Geçirildi

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda durdurulan TIR'da yapılan aramada, 1 kilo 176 gram skunk ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda TIR şoförü gözaltına alındı.