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Kapıkule Sınır Kapısı'nda Uyuşturucu Operasyonu: 87 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda Uyuşturucu Operasyonu: 87 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Kapıkule Sınır Kapısı'nda X-ray taramasından geçirilen bir otobüste, gizli bölmelere yerleştirilmiş 87 kilo 752 gram uyuşturucu bulundu. İki otobüs şoförü dahil üç şüpheli tutuklandı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda X-ray taramasından geçirilen otobüste 87 kilo 752 gram uyuşturucu bulundu.

Yurda girmek üzere Kapıkule'ye gelen otobüs, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü görevlilerinin Ticaret Bakanlığının sistemlerinden yaptıkları analiz çalışmasında riskli görüldü.

Araç, X-ray taramasına sevk edildi.

Şüpheli yoğunluk tespit edilen otobüs, ekipler tarafından dedektör köpek "Jeff" ile arandı.

Araçta gizli bölmelere yerleştirilmiş 93 pakette 87 kilo 752 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2'si otobüs şoförü 3 şüpheli, gümrükteki işlemlerinin ardından hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel
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