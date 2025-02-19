Kapıkule Sınır Kapısı'nda Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilo Ele Geçirildi
Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonlarda, x-ray taramasında tespit edilen bir otomobilin içerisindeki bavulda 4 kilo 318 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonlarda 4 kilo 318 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası şüphe ve risk analizi kapsamında sınır kapısına gelen bir otomobili x-ray taramasına sevk etti.
Taramada yoğunluk tespit edilen bölgede dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada otomobilin içerisindeki bir bavula gizlenmiş 4 kilo 318 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.