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Kapıkule Sınır Kapısı'nda Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kilo Kokainle Tutuklama

Kapıkule Sınır Kapısı'nda Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kilo Kokainle Tutuklama
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Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda 300 gram sentetik uyuşturucu ve vücuduna sarılı 3 kilo 150 gram kokainle yakalanan şüpheli ve tır şoförü tutuklandı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda vücuduna sardığı uyuşturucuyla yakalanan şüpheli ve tır şoförü tutuklandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sınır kapısından yurda giriş yapan F.T'nin kullandığı tırı durdurdu.

Tırda narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Araçta yolcu olarak bulunan M.K'nin üzerinde ise vücuduna sardığı paketlenmiş halde 3 kilo 150 gram kokain tespit edildi.

Gözaltına alınan F.T. ve M.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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