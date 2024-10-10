Üye Girişi
Haberler

Kapıkule Sınır Kapısı'nda Uyuşturucu Operasyonu: 190 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda Uyuşturucu Operasyonu: 190 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda gerçekleştirilen aramada 190 kilogram sentetik uyuşturucu, 16 kilogram kokain ve 24 kilogram skunk ele geçirildi. Sürücü tutuklandı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada 190 kilogram sentetik uyuşturucu, 16 kilogram kokain ve 24 kilogram skunk ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleriyle yaptıkları koordineli çalışma sonucu Kapıkule'den yurda giriş yapan U.A. isimli sürücünün kullandığı tırda arama yaptı.

Tırın dorsesinde 190 kilogram sentetik uyuşturucu, 16 kilogram kokain ve 24 kilogram skunk ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel

Kaçakçılık Politika Güvenlik 3-sayfa Güncel edirne Hukuk

Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor

Köfteci Yusuf'un sahibi kayıp

 Türkiye Sudan'dan domuz eti mi ithal ediyor? Beklenen açıklama geldi

"Türkiye Sudan'dan domuz eti mi ithal ediyor?" sorusu yanıt buldu

 Tartışma yaratacak karar! Kapıya kadar takip eden tacizciye ev hapsi

Kapıya kadar takip eden tacizciye verilen cezaya bakın
Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

Gözüne kestirdiği genci yolcuların yanı başında hunharca katletti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zeydan Karalar kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Zeydan Karalar kaç yaşında, nereli? Zeydan Karalar biyografisi! Talisca Beşiktaş'a mı geliyor? Talisca Beşiktaş'a gelecek mi? Cem Öğretir sağlık durumu nedir? Cem Öğretir'in burnu neden kanadı? Orhan Turan kimdir? Halk Tv konuğu Orhan Turan kaç yaşında, nereli? Orhan Turan biyografisi! Son dakika: Rojin Kabaiş bulundu mu? Rojin'e ait son görüntüler! Serhat Akın Türkiye'yi neden terk ediyor? MÜGE ANLI ATV CANLI İZLE! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? 10 Ekim Müge Anlı'da neler oldu? Kalpazan dizisi ne zaman başlıyor? Kalpazan dizisi oyuncuları kim, konusu ne? Sandık Kokusu son bölümde ne oldu? Sandık Kokusu 30. Bölüm özeti! HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 12-13 Ekim hava sıcaklığı kaç derece olacak? GELİNİM MUTFAKTA 10 EKİM 2024 CANLI İZLE | Gelinim Mutfakta bugün menüde ne var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.