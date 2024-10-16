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Kapıkule Sınır Kapısı'nda Pasaport Kontrol Noktaları Artırıldı

Kapıkule Sınır Kapısı'nda Pasaport Kontrol Noktaları Artırıldı
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Kapıkule Sınır Kapısı'nda pasaport kontrol banko sayısının artırılmasıyla otobüs yolcularının bekleme süreleri önemli ölçüde kısaldı. Giriş ve çıkışta pasaport kontrol noktası sayısı 2'den 4'e çıkarıldı, işlem süreleri 15 dakikadan 5-7 dakikaya düştü.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda otobüs yolcularının pasaport kontrolünün yapıldığı banko sayısının artırılmasıyla işlem süreleri kısaldı.

Türkiye'ye giriş ve çıkışta en çok kullanılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda alınan önlemlerle gümrükte bekleme sürelerinin kısaltılmasına yönelik çalışmalar devam ediliyor.

Bu kapsamda Türkiye'den giriş ve çıkışta 2'şer adet bulunan pasaport kontrol nokta sayısı iki katına çıkarıldı.

Giriş ve çıkışta 4'e çıkan kontrol noktasıyla otobüs seyahatlerinde yolcuların bekleme süreleri azaldı.

Kapasite artırmadan bir otobüsteki yolcuların bekleme süresi 15 dakikayı bulurken bu süre kapasitenin artırılması sonrası 5-7 dakika arasına düştü.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yılda ortalama 2 bin 500 otobüs giriş 2 bin 500 otobüs çıkış yapıyor.

Yolcular memnun

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaparak Romanya'ya gidecek otobüsün yolcusu Erkan Tekin, AA muhabirine uygulamanın güzel olduğunu söyledi.

Ek tedbirle daha önce pasaport kontrolü için bekledikleri sürenin yarı yarıya düştüğünü ifade eden Tekin, şu an hızlı şekilde işlemlerinin yapıldığını belirtti.

Otobüs şoförü Ergün Yılmaz da daha önceki döneme göre işlemlerin çok hızlandığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel

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