Haberler

Kapıkule Sınır Kapısı'nda Narkotik Operasyonu: 113 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir TIR'ın dorsesinde yapılan aramada 113 kilo 664 gram esrar bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

EDİRNE'de Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurda giriş yapmak üzere gelen TIR'ın dorsesinde narkotik köpeği 'Uzay' ile yapılan aramada çuvallar içerisinde 113 kilo 664 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen TIR, şüphe ve risk analizleri sonucu X-Ray taramasına sevk edildi. X-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilen TIR'da, dorsesinin gümrük mührünün ve dorse brandasının sağlam olduğu ancak güvenlik halatının ön kısmından kesik olduğu ve vida yardımıyla tutturulduğu görüldü. Şüphe üzerine TIR'ın dorsesi narkotik köpeği 'Uzay' ile arandı. Aramada, yasal yükün arasında kalan doğal boşluklara gizlenmiş vaziyette beyaz çuvallar fark edildi. Yapılan detaylı kontrolde 34 beyaz çuvalda 98 şeffaf vakumlu poşette 113 kilo 664 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber - Kamera: Umut IŞIK - Olgay GÜLER / EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle geri ödeyecekler

Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle ödeyecekler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Altın Rafinerisi soruşturmasında çarpıcı detay

Altın devine operasyonda çarpıcı detay! Şeytani plan deşifre oldu
ABD savaş gemilerini gönderdi, Maduro Papa'dan yardım talep etti

ABD ülkeye gemilerini yolladı, devlet başkanı Papa'dan yardım istedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.