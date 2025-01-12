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Kapıkule Sınır Kapısı'nda Kadın Yolcudan 5 Bin 148 Kaçak İlaç Ele Geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda Kadın Yolcudan 5 Bin 148 Kaçak İlaç Ele Geçirildi
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Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurda girmeye çalışan bir kadın yolcuda yapılan aramada 5 bin 148 kaçak ilaç bulundu. Gümrük Muhafaza ekipleri, şüpheli yolcuyu gözaltına aldı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda, bir kadın yolcunun üzerinde 5 bin 148 kaçak ilaç bulundu.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapmak isteyen bir kadın yolcuyu şüphe üzerine aradı.

Aramada, yolcunun bel bölgesine sarılmış bez çanta içerisinde 5 bin 148 ilaç ele geçirildi.

Zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
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