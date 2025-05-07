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Kapıkule Sınır Kapısı'nda Kaçak Elektronik Sigara ve İlaç Ele Geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda Kaçak Elektronik Sigara ve İlaç Ele Geçirildi
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Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan bir TIR'da, meyvelerin içinde gizlenmiş 1438 elektronik sigara, 10 bin 500 elektronik sigara atomizeri ve 28 bin 654 ilaç ele geçirildi. TIR şoförü gözaltına alındı.

EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan bir TIR'da kaçak elektronik sigara ile çok sayıda ilaç ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Ticaret Bakanlığı'nın kullandığı analiz programlarıyla yaptığı risk değerlendirmesinde, şüpheli olarak değerlendirdiği TIR'ı takibe aldı. Yurda giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen meyve yüklü soğutucu TIR, sevk edildiği X-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edildi. Hangara çekilen TIR'da yapılan aramada; meyvelerin içine gizlenmiş, beyan edilmeyen, faturasız 1438 elektronik sigara, 10 bin 500 elektronik sigara atomizeri ile 28 bin 654 ilaç ele geçirildi. TIR şoförü gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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