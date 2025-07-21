Kapıkule Sınır Kapısı'nda Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu
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Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonda, bir tankerde 3 bin 193 elektronik sigara, 6 bin sigara filtresi ve çok sayıda elektronik sigara aksamı ele geçirildi. Tanker sürücüsü gözaltına alındı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tankerde 3 bin 193 elektronik sigara, 6 bin sigara filtresi ve çok sayıda elektronik sigara aksamı ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'dan yurda giriş yapan boş tankeri risk analizi sonrası X-ray taramasına sevk etti.

Taramada yoğunluk tespit edilmesi üzerine tankerde yapılan aramada, kolilere gizlenmiş 3 bin 193 elektronik sigara, 6 bin sigara filtresi ve çok sayıda elektronik sigara aksamı bulundu.

Tanker sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel
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