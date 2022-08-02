Kapıkule Sınır Kapısı'nda gümrük kaçağı motor parçaları ve hırdavat ele geçirildi - Haberler

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Kapıkule Sınır Kapısı'nda gümrük kaçağı motor parçaları ve hırdavat ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gümrük kaçağı motor parçaları ve hırdavat ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda çok sayıda gümrük kaçağı motor parçası ve hırdavat ele geçirildi.

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Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda çok sayıda gümrük kaçağı motor parçası ve hırdavat ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri, Kapıkule'den yurda giriş yapan bir tırı şüphe üzerine durdurdu.

Tırda yapılan detaylı aramada, gümrük kaçağı 195 araç beyni, 15 şanzıman, bin 140 araç enjeksiyonu, 30 araç turbosu ve çok sayıda hırdavat ele geçirildi.

Tır şoförü E.M. gözaltına alındı.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

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