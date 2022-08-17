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Kapıkule Sınır Kapısı'nda gümrük kaçağı kürk kaban ve deri mont ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gümrük kaçağı kürk kaban ve deri mont ele geçirildi

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Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir otomobilde gümrük kaçağı 28 kürk kaban ve 16 deri mont ele geçirildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir otomobilde gümrük kaçağı 28 kürk kaban ve 16 deri mont ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin otomobilinde arama yaptı.

Aramada, faturası ve belgesi olmayan gümrük kaçağı 28 kürk kaban, 16 deri mont, yelek ve montlar ele geçirildi.

Şüpheliler R.S., S.B. ve K.D. hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

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