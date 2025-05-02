1 yıldır yol kenarlarında! Aynı anda 4 araca ceza kesebiliyor

1 yıldır yol kenarlarında! Aynı anda 4 araca ceza kesebiliyor
İsrail'den Şam'a saldırı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular

Açık açık tehdit etmişlerdi! İsrail, Şam'ın kalbini vurdu
ABD'den Türk kimya devine yaptırım

ABD, ünlü Türk şirketini kara listeye aldı
'Peri masalı'nın hayalet şatoları! 13 sanığın 885 yıla kadar hapsi isteniyor

'Peri masalı'nın hayalet şatoları! İşte 13 sanık için istenen ceza

Kapıkule Sınır Kapısı'nda Esrar Operasyonu: 87 Kilo Ele Geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda Esrar Operasyonu: 87 Kilo Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 87 kilo esrar ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan yolcu otobüsünde narkotik köpek Jeff ile yapılan aramada, gizli bölmede 87 kilo esrar ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule sınır Kapısı'na gelen yolcu otobüsünü, şüphe ve risk kriterleri çerçevesinde X-ray taramasına sevk etti. Araçta şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine narkotik köpek Jeff ile yapılan kontrol yapıldı. Jeff'in tepki verdiği yer arandı. Demir keskiler kullanılarak açılan zula tabir edilen gizli bölmede 93 palet halinde 87 kilo 752 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 otobüs sürücüsü ile 1 muavin gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.