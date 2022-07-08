Kapıkule Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

AA - Gökhan Zobar - Güncel
 - Güncelleme:
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin Türkiye'ye gelişleri sürerken, Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor.

Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin Türkiye'ye gelişleri sürerken, Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor.

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan ve Türkiye'ye giriş yapan gurbetçiler, bayrama yetiştikleri için sevinçliler.

Gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı başta olmak üzere Edirne'deki diğer sınır kapılarında alınan önlemler sayesinde bekleme sürelerinin azalmasından dolayı da mutluluk yaşıyor.

Almanya'dan gelen Birgül Uğurlu, AA muhabirine, Türkiye'ye gelmenin huzurunu yaşadıklarını söyledi.

Bayrama yetiştikleri için ayrı bir sevinç hissettiklerini dile getiren Uğurlu, "Vatan gibisi var mı? Seviniyoruz. Kendimizi daha emin ellerde hissediyoruz. Vatana gelmek ayrı bir duygu. İnşallah bayramı da sevdiklerimizle birlikte geçireceğiz." dedi.

Almanya'dan gelen Balıkesirli Arife Aloğlu ise memlekete ayak bastığında güven duygusunun arttığını ifade etti.

Türkiye'ye girene kadar farklı sorunlar yaşadıklarını anlatan Aloğlu, şunları kaydetti:

"Diğer kapılar hakikaten çok doluydu. Ancak Türkiye'de her türlü hizmet daha güzel. Organizasyon ve düzenleme daha güzel. Çok güzel bir duygu burada olmak. Buraya gelip hem yılın stresini atıyoruz hem de ailemizle özel anları paylaşıyoruz."

Hollanda'dan gelen Akif Batmaz ise tatillerini memleketi Elazığ'da geçireceğini, bayrama yetiştiği için mutlu olduğunu ifade etti.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Kurban Bayramı Türkiye Edirne Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title